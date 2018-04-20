مبروك يا غنوشي، نجح تدافعك الاجتماعي… لكن أنتم الراحلون، وقريبا باذن الله

افتح الفايسبوك فأجد التونسيين يسبون بعضهم بعضا
نسوا ان المشاكل المادية سببها سرقة أموال الميزانية ونهبها، نسوا ان انتدابات العفو التشريعي العام افلست الصناديق، نسوا أن وراء انهيار الدينار سوء تصرف وقرار…نسوا اجرام النهضة وخيانة النداء …نسوا مقتل الامنيين وشكري والبراهمي ونقض…نسوا من دمّر بلادهم وانبروا يتشاتمون
مبروك يا غنوشي، نجح تدافعك الاجتماعي
مبروك يا باجي، نجحت شيطنتك للاتحاد
وزيدوا في المحروقات والحليب وكل شيء، بيعوا تونس
لكن مهما تفعلون، فأنتم الراحلون، وقريبا باذن الله
هذا الشعب قد يفقد بعضه البوصلة أحيانا، لكنه يعرف ساعة الجد من صديقه ومن عدوه
أبشروا
الدكورة ألفة يوسف