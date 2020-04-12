ما هو مفهوم الثقافة بالنسبة لكم كوزيرة ثقافة يا هانِمْ ؟

إلى السيدة المحترمة وزيرة الثقافة للبلاد التونسية
وقتلي سماوك وزيرة ما كنتش نعرفك، وبعد ما سماوك وأديت سيادتك القسم بفولارا فوق راسك ( الصورة أسفله ) تقلقت شخصياً من منطلق انو وزيرة الثقافة ما عندهاش علاش تواكب جوقة المحافظين المتكلسين. أصل رسالة الثقافة في جميع أصقاع العالم هي تزعزيع المحافظين وجعلهم يراجعوا قناعاتهم ولو كان ذلك على المدى البعيد. ما كنتش نتوقع وقتها أنو هذاك حد الجهيد. كنت نتمنى أنك رقدت حلفا وقتها باش تمرر مشروع ثقافي شجاع يقلب الدنيا سافيها على عاليها.مشروع يبني من جديد ما تم هدمه منذ سنين طوال. وما راعني إلا نراك تدافع على تصوير مسلسلات من نوع « أولاد مفيدة » ولي فتك أغرب، تتهم سيادتك كل من هو ضد تصوير « أولاد مفيدة »، في هذا الظرف بالذات، بمعادين للثقافة.
وهنا نتبلنتا سيدتي الوزيرة الموقرة وما نلقا ما نقول. ما بقالي جهد لسيادتك كان باش نلقي سؤال : « ما هو مفهوم الثقافة بالنسبة لكم كوزيرة ثقافة يا هانم » ؟
جلال بن عبد الله