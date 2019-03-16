ما هذا الإجرام يا نانا !!؟

علاه يا إلهي؟؟؟ كل ما هو إبداع وخلق إنساني يمرّضهم؟؟؟ من استشارت هالغبيّة؟؟؟ راهو رئيس بلدية ما يعنيش أنّو مفاتيح قلوبنا وأفكارنا ملك إيديك يا نانا… ما قامت به هو إجرام في حقّنا جميعا وفي حقّ الطفولة التي رأت في هذه اللوحات أسفله الحياة والتفاؤل والثقة.. فسخو أجمل ذكرى عند حفيدتي عندما أخذتها إلى هناك وظلّت تتأمّل هذه اللوحات وتتحاور معها لوقت طويل… علاه يا ربّي شنوّة الذنب اللي عملناه وقاعدين نخلصو فيه بالطرف؟؟؟ أين وزارة الثقافة؟؟؟ أين المجتمع المدني؟؟؟ كيف نقول التدافع كتم على أنفاسنا ما نيش نبالغ وإلاّ نقشّر فيه من الحيط.. ومن أهمّ التعليمات في التدافع أنّنا يجب ان ننظر إلى الوجود رماديا لا حيّا بالألوان الزاهية… معناه حياتنا رمادية كيف قطاطس الرماد وآخرتنا مسودة كيف وجوه اللوح….ربّي نسألك المغفرة وتوبة على الذنب اللي اقترفناه وما على بالناش بيه
الدكتورة نايلة السليني