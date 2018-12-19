ما تبُولْ كانْ على يسارِكْ، كانْ تَعْمَلْها على ِليمِينْ الشيطانْ يصغَّرْهُولِكْ

من فتاوي ظلام الدين الخادمي و جماعة الصبارة موش الزيتونه
شعرة الضبوط ما تتحجم كان نهار الخميس في الليل**
الملح ما تدخلوش لدارك في الصباح خاطر يبول فيه الشيطان**
كان شريت معزة بيضاء حرقصلها وكان بهيم سوكلوباش البركه تجي معاهم**
ماتقرا كتاب إلي ما تحكو على جبينك باش الملايكه يحلو باب مخك**
وجعك راسك بل سورة ياسين واشرب ماها**
ما تبول كان علي يسارك، كان تعملها علي اليمين الشيطان يصغرهولك**
كيف ترقد إياك تغطي ساقك الإمين راهي هي إلي تسبح في الليل**
التفاح من ثمار الجنة ماتاكله إلا في الجامع**
أختك ما تعطيها ، فُكِّلْها وتعدى عليها باش يرضى عليك ربي**
علي قنون
صباح الخير: تحلّيت بسلاح الصبر حتى لا أظلم الرجل وعزمت على قراءة فتاوى إلياس دردور حتى أضع فتواه في تحريم انتخاب مناصري المساواة في سياق تطوّره الاجتهادي.. فوجدت صحراء قاحلة وإذا بها عظمة فتوح فيما ينوي تقديمه من فتاوى… هيّا يا مرحبا بأولاد سيدي… الراجل بعد ما ضمن لروحو الجنّة أخذ تفويضا من الله وانتصب مثل ابن القارح يوزّع صكوك التوبة…آه يا قلبي آش تهز وترفع من مصايب
نائلة السليني
الصور : الفئران التي تُفْتي