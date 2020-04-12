ما بعد كورونا … حرب الذكاء في تونس

تجمع عديد الكتابات الاستشرافية أن ما بعد الجاءحة، سيكون لذكاء المجتمعات والدول الدور الاهم في انقاذ الاوضاع وطنيا
تونس التي راهنت على التعليم منذ فجر الاستقلال قادرة على ركوب الموجة وتحقيق النجاح اذا تمكنت من
1/ استدعاء جيش المجازين من التعليم العالي وادماجهم في دورة اجتماعية، هندسية، اقتصادية وبحثية حقيقية
2/ تشغيل مباشر للخمسة الاف دكتور جامعي في اطار مشروع اعادة التاهيل للمجتمع
3/ الدعم الأهم للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي وتثمين الثروات الحقيقية كالفلاحة والثقافة والطاقة المتجددة والصحة والترابط المجتمعي
4/ التوجه لبناء حلف للمناعة الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية مع الجزائر
5/ البدء في اعادة بناء منظومة تعليمية حديثة تكون قاطرة المجتمع
6/ اعلان الحرب الكاملة على الفقر والتهميش والامية والخرافة
7/ اعادة النظر في السياسات الحضرية وفي تقسيم المدن حسب احياء لها فروقات اجتماعية صارخة. وصياغة مثال تهيئة ترابية ينهي تخلف الجهات وتهميشها والربط مع مناطق الجزائر وليبيا مع جعل الحدود مراكز تنمية
8/ احياء قيمة العلم والذكاء والقطع مع التخلف
حان زمنكم أيها المتعلمون والمتعلمات ابناء وبنات المدرسة العمومية
الدكتور رافع طبيب