ماجدولين الشارني تقول : يوسف الشاهد قد فضّل الولاء والطاعة للاخوان المسلمين لتحقيق طموحاته الشخصية

الى السيد رئيس الحكومة: « لقد توجهت لك عديد المرات سابقا بهذه الرسالة مباشرة وقلت لك انني لن أتنازل عن حق هذا الوطن في مكافحة الارهاب، وأنني » امرأة حربية وما عندي ما نخسر على خاطر باش نحارب على حق دم الرجال: دم خويا واصحابه ». الظاهر انك لم تدرك معنى هذه الكلمات ،ولم تفهم يوما معنى « تونس في خطر ». وطموحاتك السياسية جعلتك تتخذ من الدولة « ماكينة » يتمّ توظيفها حسب هواك
سيدي رئيس الحكومة: لقد اثبتت اليوم انك لا تهاب الشرفاء والوطنيين، وفضّلت الولاء والطاعة للاخوان المسلمين لتحقيق طموحاتك الشخصية… كأخت شهيد وبنت الحرس الوطني أقولها لك علنا : لقد عبثت بالوطن لاجل طموحاتك السياسية: من حقك تعيين وانهاء مهام من تريد: لكن ليس من حقك تعطيل مؤسسات الدولة والمسّ من ضوابط ونواميس العمل الأمني
تهاني للسيد العميد محمد علي بن خالد : آمر الحرس الوطني الجديد، الذي أكنّ له كامل الاحترام والتقدير واتمنى له التوفيق وان شاء الله السيد رئيس الحكومة يخليه يخدم على راحته
رسالتي للكافية : بعد انهاء مهام آمر الحرس الوطني العميد « شكري الرحالي » ولد بن عنين والكاف العالي، عرفتوا توة اللي النظيف والخدام ما يبقاش
#عاشت_تونس_حرة_ابية_ابد_الدهر