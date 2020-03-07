ماجدولين الشارني تدين وكالة الجمهورية في صمتها عن الارهاب والداعين إليه

مانجمش يقول على جماعته ارهابيين: قالكم انا محامي احد الشابين!!!! وزاد قالكم ماهيش غلطة الشاب: راهو مظلوم وضحية زادة عندما سُجن على تدوينة : والامن وادارة السجون هوما السبب وبالنقمة اللي عملوهالوا فجّر روحه
حاصيلو: خليني نفسر بالفلاقي : تبني الفكر المتطرف والارهابي راهو جريمة:كي يكتب تدوينة يمجد التنظيمات الارهابية ويحرض فيها على الدولة والامن راهي جريمة .واخطر الجرائم هي الجرائم الالكترونية . الارهاب موش كان اللي يشد سلاح في ايدو: الارهاب فكر متطرف لا يؤمن بالدولة :بل يُبنى على التكفير والتفجير ونقمة واضحة على القوات الحاملة للسلاح ومجلس النواب احسن مثال للفكر المتطرف.
في الأخير: أنا أُدين النيابة العمومية وبالتدقيق وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية:فعملا بأحكام الفصل 41 من قانون مكافحة الارهاب : هوّ دون،غيره، المعني باثارة الدعوى العمومية وممارستها فيما يتعلق بالجرائم الارهابية: وحسب الفصل 14 من القسـم2 في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من قام بالتكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما
للأسف: برشة سياسيين اصبحوا علنا يقومون بالتحريض على القوات الحاملة للسلاح والتشكيك في مكافحة الارهاب وتصوير الارهابيين كضحايا:واثارة الدعوى العمومية واجب وموش مزية : دون ذلك لا تحدثونا عن مكافحة الارهاب
المصدر : الصفحة الرسمية ماجدولين الشارني