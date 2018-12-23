لَوْلاَ صَفْعَةُ خالي، لكنت رئيس حكومة زمن النهضة

فاصل شخصي
مما أذكره عن خالي العزيز رحمه الله، انه كان يدرسني مادة التاريخ في السنة الاولى من التعليم الثانوي، وكنت في إحدى الحصص، اقرأ خلسة لغزا للشياطين 13
تفطن الي خالي، وصفعني امام كل التلميذات
تعلمت؛
-أن علاقة القرابة لا تسمح بتجاوز الحدود: لا للمحسوبية
– أن شدة ذكائي الوهمي الذي يسمح لي بفعل أمرين في الآن نفسه يجب أن يوظف في الصالح العام لا في المتعة الفردية : لا لاختراق القانون
– أَن أعرف حدودي ولا أتطاوس على أحد: لا للتكبر
لولا صفعة خالي، وأشياء أخرى، لكنت مغرورة أخرق القوانين وأؤمن بالمحسوبية
لولا صفعة خالي، لكنت رئيس حكومة زمن النهضة : قياسا على الحب زمن الكوليرا
رحم الله خالي
#شكون..خالك
الدكتورة ألفة يوسف