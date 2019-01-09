ليلى طوبال تقول للخوامجية : بَدَّلّْتُوا اللّوغَة… لكن وِينُو العنِبْ في الليالي

صباح الخير
صحّة للخوانجية… الوقت الكلب حاشا الكلاب والزمان المعكوس اعطاهم باش يطلعوا علينا من كل بلاصة وفي كل وسائل الاعلام ويصدّعوا وذنينا بالكذب المفلّق والشعارات الرنانة… يا دين الزّح… النهضة اليوم ولات خايفة على تونس… وتحكي عالقانون والديمقراطية والحداثة واحترام الاختلاف و التوافق من أجل مصلحة تونس… على آنا تونس تحكيو… تونس الترويكا… تونس الّي سال فيها دم شكري والحاج البراهمي وعشرات الجنود … تونس الي بعثو فيها راس مبروك في ساشي لامو… تونس الّي ماتت فيها البنوتة سارة في بن قردان… تونس بيسين وتيل سوسة الي يعوموا فيه جثث التوريست… تونس متحف باردو … تونس كار محمد الخامس… تونس مئات الخيمات الدعوية المنشرة في البلاد والّي طلبت في العلن راس شكري وحدّ ما وقّفها… تونس مكبوب السعد الي جبتوه متاع ختان البنات ومكبوب الأيام متاع موتوا بغيضكم… تونس غزوة المنقالة وغزوة السفارة الامريكية وقصر العبدلية والافريكا والمسرح البلدي… تونس رابطات حماية الثورة والمليشيا الي صبّت الزبلة قدام الاتحاد وهرّست المتظاهرين في 9 أفريل… تونس الصحبي عتيق الي في قلب شارع الحبيب بورقيبة هددنا بالسحل والبحيري إلّي قال عندنا 100 ألف انتحاري والخلافة السادسة متاع « لُو رأس المال إي جَبانْ » وعلي العريض الّي وفّر الامن والامان لأبو عياض باش يخرج من جامع الفتح… تونس الّي حللت الجهاد وسفّرت الاف الشباب باش يقتلوا ويذبحوا ويحرقوا ويغتصبوا تحت راية داعش… تونس التعويضات وآلاف الانتدابات رغم الفلس والشباب البطاّل إلّي عمل الثورة وحلم وتوّه يحرق ويقتل في روحو … هاذي تونس الّي حبّيتوا عليها… هاذي تونس الّي هدّدتونا بيها… تونس كحلة مسوّدة محممّة حزينة ترتعوا فيها … آما ما نجّمتوناش… برغم خيانة السياسيين وغير السياسيين ما نجّمتوناش… وقفنالكم وقصينا الحشيش من تحت ساقيكم… عشرات بل مئات المسيرات… الاف النساء والرجال تصدّات للتسونامي الّي حبّيتوا تغرّقوا فيه البلاد وعرفتوا احنا آش كون وقيمة هالبلاد عندنا… ياخي بدّلتوا القلم… والسيناريو انطلق على بركة الله بكرافات الشيخ والدّجين المقطّع متاع مرشحة النهضة في الانتخابات البلدية ووووو … بدلّتوا اللوغة وتسلّفتوا من قاموس الكذب و النفاق كلامكم … آما وينو العنب في الليالي… اكذبوا عالموتى أحنا ما زلنا حَيِّينْ… اكذبوا علّي خانوا… احنا ما زلنا أوفياء … اكذبوا علّي باعولكم البلاد… احنا ما زلنا شارينها حتى كان سومها حياتنا وأرواحنا
ليلى طوبال