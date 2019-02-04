ليلى طوبال تَعْجَبُ مِمِّنْ يصدّقْ أن الخوانجية يسَلّْمُوا ويَصْفَاوْ

مالبارح وانا مصدومة من كل ما يدور حول قضية المدرسة الداعشية الإرهابية… ما نيش مصدومة من فيديوهات الأولياء برك… مصدومة من بعض المواقف والتدوينات والتعاليق ما قال حدّ لحد اثنين واربعين طفل… مسكّرين عليهم في الخلاء المخلي… امبعدّينهم على كل حاجة حيّة… قميص أفغاني وعراقية… بيوت نوم ضيّقة وفروشات جماعية… 42 طفل… قصّر… ما زالوا ما يعرفوا شيّ مالدنيا… رماوهم في بلاصة ممنوع فيها تتعلّم… تصوّر… تسمع موزيكا… تعمل سبور… تقابل عبد لابس سروال وسورية ومن غير لحية… تعرّي راسك يتنفّس… تكوّر في الحومة مع اصحابك… تشوف الأشجار والبحر … تفرح … تبكي كيما يبكيو الصغار الكل … تحسّ … تحبّ … تحلم… تعيش
القضية هاذي قضية تونس الّي يحبّوا عليها ويخدمولها… قضية الخلافة السادسة والجيش الي موش مضمون ووجدي غنيم وحاجتنا بأولادهم… وعشرات الغزوات ومئات الخيمات الدعوية والفتاوي في الجوامع بالاغتيالات… هاذي تونس الّي في الفيترينة بكرافات وفي الخلاء آك الإرهابي الّي يتوعّد ويهدد ويقول تونس لنا أحنا الأصل وإنتوما الهمل… هاذي تونس الّي من اول لحظة قسموها بين مسلمين وكفار … هاذي تونس الّي قسموها بين المحجبات والمنقبات الشريفات العفيفات والسافرات العاهرات… آمّا العاهرات قعدوا يدافعوا على شرفهم وشرف بلادهم والشريفات باعوا شرفهم بأرخص الاسوام ودللّوا بيهم في أسواق جهاد النكاح
وما زال آش كون يصدّق الّي الخوانجية يسلّموا ويصفاو … ما نجّموناش وماهمش باش ينجّمونا… أحنا لا نخافوا منكم ولا من تهديداتكم ولا مالموت… على خاطر أحنا الحبّ … أحنا الامل… احنا الحرية… احنا الإنسانية… أحنا تونس … وتونس الحياة والنور مستحيل تغلبها تونس السواد والموت
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ما تفرحوش بيه آك النهار
كل واحد يعرف حقيقة النهضة وسكت… حقيقة الاغتيالات وسكت… حقيقة الجهاز السري وسكت… حقيقة شبكات تسفير المجاهدين ومجاهدات النكاح وسكت… حقيقة اختراق مؤسسات الدولة وسكت…حقيقة ميليشيات 9 أفريل و 4 ديسمبر وسكت… حقيقة آلاف المليارات بالعملة الصعبة الّي تصبّت للجمعيات الخيرية وسكت… حقيقة المدارس الداعشية الإرهابية المنشّرة وسكت… حقيقة الشعانبي الملغّم وسكت… حقيقة الغول الّي لابس كرافات وسكت…
كل واحد يعرف آش كون دمّر تونس وسكت… آش كون شوانا وكوانا ومررّلنا عيشتنا وسكت… برّه يمرّر عيشتكم … ندحيكم لربّي … (خالتي فونة بِيسْ) التاريخ باش يحاسبكم… الوطن باش يحاسبكم… والربّيع الّي حرقتوا نوارو باش يحاسبكم…
قاعدين رغم الدمار… مستحيل نسلّموا في البلاد … ما تفرحوش بيه آك النهار
ليلى طوبال