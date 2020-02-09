ليبيا : مجلس النواب لم يعلن حتى اللحظة عن مشاركته في حوار جنيف من عدمه

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن رئاسة المجلس طرحت شروطاً تتضمن ضرورة زيادة مقاعد أعضاء مجلس النواب باعتبار أن عدد المجلس أكبر من عدد أعضاء مجلس الدولة الاستشاري
المريمي وفي تصريح خاص لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأحد أكد على أهمية اعتماد ما يتم الاتفاق عليه سياسيا في جنيف عبر البرلمان،موضحاً أن شروط مجلس النواب أحيلت للبعثة الأممية للبت فيها
وأشار إلى أن المجلس ينتظر رد الأمم المتحدة على الشروط الصادرة، لافتاً إلى أن تحديد غسان سلامة لموعد عقد المشاورات السياسية في جنيف لا يعني شيئا
المستشار الإعلامي لرئيس المجلس اختتم تصريحه بالقول:”ننتظر رد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة على شروط البرلمان”،مؤكداً أن مجلس النواب لم يعلن حتى اللحظة عن مشاركة في حوار جنيف من عدمه
السيسي وتبون يناقشان الملف الليبي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي
ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اليوم في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي تطورات الأوضاع في ليبيا
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فقد توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في الملف الليبي، لأن مصر والجزائر دولتا جوار مباشر عبر حدود ممتدة مع ليبيا
وأكد السيسي وتبون أن الوضع في ليبيا ينعكس على الأمن القومي للبلدين، وجددا حرصهما الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار
غوتيريش يدعو لوضع حد للأزمة الليبية ومواجهة الإرهاب في إفريقيا
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش على ضرورة وضع حد للأزمة الليبية وإنهاء الصراع فيها
وأوضح غوتيريش في كلمته خلال جلسة مؤتمر الأمن والسلم الإفريقي الذي عقد حول ليبيا أمس، أن الصراع في ليبيا يزداد يوما بعد آخر بشكل مأساوي، داعيا إلى ضرورة التأكيد على الحل السياسي
غوتيريش دعا إلى العمل على مواجهة الإرهاب في إفريقيا وبذل مزيد من التعاون الاقتصادي بين الشعوب الإفريقية
وكالة الأنباء الليبية