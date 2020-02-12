ليبيا : مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف دائم لإطلاق النار… وروسيا تمتنع عن التصويت

أظهرت نتائج التصويت تبني مجلس الأمن الدولي نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي توصي بوقف دائم لإطلاق النار
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد
وأيدت 14 دولة عضوا المسودة اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت
وخضع نص القرار الذي أعدّته بريطانيا وأقر بـ14 صوتا من أصل 15 في المجلس، بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرا لإجماع دولي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة
وكان وقف لإطلاق النار برعاية روسية تركية قد دخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الماضي في القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات خليفة حفتر الذي يسعى للسيطرة على طرابلس
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا امتنعت عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين
وأضاف المندوب الروسي: الليبيون فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم