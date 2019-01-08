ليبيا : للمرة الثانية حجز أسلحة قادمة من تركيا الإخواني أردوغان

نجحت السلطات الليبية ، مساء أمس، في إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة بميناء مصراتة، كانت على متن باخرة قادمة من تركيا الإخواني أردوغان
وقالت مصلحة الجمارك بميناء مصراتة إنها : تمكنت من ضبط شحنة أسلحة تحتوي على مسدسات تركية داخل حاوية تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال
وأوضحت أنه تم حجز 556 كرتونة، تحتوي كل واحدة منها على 36 مسدسا، وفق ما أوردته « العربية
وكانت قوات الجيش الليبي في طبرق قد ضبطت شحنة أسلحة تركية الصنع محملة على سيارة من نوع « لاند كروزر »، بعد مطاردتها وتبادل إطلاق النار مع راكبيها
وقالت تقارير إعلامية ليبية، الخميس الماضي، إن الكتيبة 108 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي تمكنت من ضبط الأسلحة التركية المهربة إلى جماعات إرهابية في شرق البلاد
يشار إلى أن شحنتي سلاح على متن باخرتين تركيتين صادرتهما السلطات اليونانية وميناء الخمس البحري الليبي مؤخراً، أثارتا جدلاً واسعاً ومطالبات بفرض عقوبات دولية على تركيا، لمخالفتها قرارات دولية بشأن منع توريد السلاح إلى ليبيا
وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات سابقة، إن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة في ميناء الخمس غرب البلاد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكداً أن بلاده تضررت من دعم أنقرة للمليشيات المسلحة
وكشف المسماري عن أن الجيش الليبي طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بإصدار بيان رسمي واضح في أقرب وقت، لإدانة عملية التهريب التركية إلى ليبيا، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على حقيقة شحنة هذه السفينة والدولة التي أتت منها، حتى تكون دليلاً قاطعاً يؤكد تورط أنقرة في دعم الإرهاب بليبيا