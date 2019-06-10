ليبيا : قوات خليفة حفتر تسيطرعلى 3 مواقع عسكرية جديدة بضواحي العاصمة طرابلس

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر من السيطرة على 3 مواقع عسكرية جديدة كانت تحت سيطرة قوات الوفاق المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية في محور بضواحي العاصمة طرابلس
وأفاد مصدر عسكري اليوم الإثنين أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير آليات عسكرية لمليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن القوات تمكنت من التقدم في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة جنوب طرابلس
وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس
ومن جهته، كشف آمر محور عين زارة في طرابلس، اللواء فوزي المنصوري، عن بدء انسحاب قوات الوفاق والمليشيات التابعة لها من محاور القتال
وأشار المنصوري في تصريحات صحفية إلى أن المجموعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، تعمل على إقامة سواتر ترابية عالية في مواقع متأخرة لعرقلة تقدم القوات المسلحة .
هذا وتتواصل الاشتباكات بين القوات المسلحة والجماعات المسلحة في مناطق متفرقة جنوب طرابلس، خاصة في محيط مطار طرابلس الدولي
ومدد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وجاء ذلك خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك
كما صوت المجلس لصالح تمديد تفويض الدول الأعضاء الخاص بتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة قبالة سواحل ليبيا
يشار إلى أنه في مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا التي شهدت ثورة ضد نظام القذافي، وتم تمديد القرار الخاص بحظر الأسلحة في جويلية عامي 2017 و2018
الأوضاع في منطقة خليج سرت النفطي مستقرة
أعلن آمر غرفة عمليات أجدابيا التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء فوزي المنصوري، أن الأوضاع في منطقة خليج سرت النفطي مستقرة
المنصوري أضاف في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة التي كلفها القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، بالتوجه لمنطقة خليج سرت النفطي، تركز مهامها على تأمين وحماية المنطقة من أي هجوم إرهابي متوقع
وتابع، أنه تواتر في الفترة الأخيرة الأنباء عن استعدادات العصابات التابعة للإرهابي المدعو إبراهيم الجضران والجماعات الإرهابية، للهجوم على المنطقة التي تضم نحو 60% من احتياطي النفط الليبي، لافتًا إلى أن محاور القتال في طرابلس شهدت عدة تقدمات، اليوم الإثنين، خاصة في محور خلة الفرجان
يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت قوات الصاعقة بمهام تأمين منطقة الهلال النفطي
وقال آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، في تصريحات صحفية إن قواته كلفت صحبة وحدات أخرى من القوات المسلحة بالتمركز في منطقة الهلال النفطي وتسير دوريات تأمين بين مدينة إجدابيا ومدخل سرت الشرقي
بوخمادة أشار إلى أن تكليف القيادة جاء للتصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر
وتشمل منطقة خليج سرت النفطي عدة موانئ إستراتيجية مثل “السدرة والزويتينة ورأس لانوف والبريقة”، وشن الإرهابي المدعو الجضران، عدة هجمات تخريبية على المنطقة، كان آخرها في يونيو 2018م، إلا أن قوات الجيش تمكنت من طرده وعصاباته من المنطقة في غضون نحو أسبوع
وفي سبتمبر الماضي، أدرج مجلس الأمن الدولي اسم الجضران على قائمة العقوبات الدولية، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في الفقرتين 15 و17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، والفقرة 19 القرار 1973 (2011)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وكالة الأنباء الليبية