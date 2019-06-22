ليبيا : قوات حفتر تُلقي القبض على مجموعة بحوزتها أجهزة تتبّع « جي.بي.أس » تعمل لصالح المليشيات الإرهابية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم السبت، إلقاء القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير بحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع : جي.بي.أس
وقالت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – إن المجموعة بحوزتها مبالغ مالية تحصلوا عليها من مليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة، نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة الليبية
وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن أحد أفراد المجموعة اعترف أنه قام بتزويد المليشيات الإرهابية بالمعلومات صحبة عدد من أفراد أسرته
خليفة حفتر يستقبل غسان سلامة
استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في الرجمة اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة
هذا وبحسب حساب البعثة الأممية على موقع تويتر، فقد تطرق اللقاء بينهما إلى الأسباب التي أدت إلى إطلاق القوات المسلحة عملية « طوفان الكرامة » لتحرير طرابلس من المليشيات المسلحة.
كما تطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسُبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي
وكالة الأنباء الليبية