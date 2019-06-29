ليبيا : قوات حفتر تسقط طائرة تركية بدون طيار كانت تدعم الإرهابيين حول مطار طرابلس

أعلن « الجيش الوطني الليبي » بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية لقوات حكومة الوفاق الوطني قرب طرابلس، متهما تركيا وقطر بالوقوف وراء الجماعات المسلحة في ليبيا
وأوضح المكتب الإعلامي لـ « الجيش الوطني الليبي » أن إسقاط الطائرة المسيرة جرى في سماء طريق المطار بالعاصمة، مضيفا أن الدرون التركي كان يحاول استهداف مواقع لقوات حفتر
ويأتي هذا التطور تزامنا مع تصعيد المواجهة العسكرية بين الطرفين جنوب طرابلس وخاصة في منطقة مدينة غريان، التي أعلنت حكومة الوفاق عن طرد مقاتلي جيش حفتر منها، الأمر الذي ينفيه الطرف الآخر، متحدثا عن تقدم له بالاتجاه العاصمة الليبية
وفي سياق متصل، جدد « الجيش الوطني الليبي » اتهاماته لكل من تركيا وقطر بدعم الجماعات المسلحة « الإرهابية » في البلاد
وقال المتحدث الرسمي باسم « الجيش الوطني الليبي »، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إن هنالك : تدخلا تركيا قطريا لصالح المليشيات في طرابلس
واتهم المسماري تركيا بأنها تقدم دعما مباشرا للجماعات المسلحة في معركة طرابلس « من البحر والجو والبر »، مؤكدا أن القوات التركية وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال : اقتحام المليشيات مدينة غريان
وتعهد في هذا السياق بتكثيف العمليات ضد تركيا في داخل البلاد، قائلا إن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية، فيما أعلن عن إصدار أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وبحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، وبالقبض على كل الأتراك الموجودين في البلاد
واعتبر المتحدث باسم قوات حفتر أن « الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي »، وتابع مهددا: سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا
مقتل العشرات وتدمير رتل وقبض على 30 من العناصر الإرهابية في منطقة السبيعة
أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تمكنت من قتل عشرات القتلى، وتدمير رتل بالكامل مع جرحى
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن القوات المسلحة ألقت القبض على أكثر من « 30 » من عناصر المليشيات الإرهابية لدى محاولتهم التقدم نحو منطقة السبيعة، ولا تزال وحدات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة
القوات المسلحة أفشلت هجوم ثاني للمليشيات الإرهابية باتجاه مثلث :سوق السبت
قال المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة أفشلت المحاولة الثانية لتقدم المليشيات الإرهابية باتجاه مثلث « سوق السبت » في العاصمة طرابلس
وأضاف المنذر الخرطوش المحاولة المليشيات الإرهابية كانت منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة، للسيطرة على منطقة السبيعة، قادمة من الهيرة ومن شارع الحرية، وقد دخلت في اشتباكات مع الوحدات من القوات المسلحة المتمركزة، أدت إلى تراجع المليشيات وفشلت تقدمها
وأكد المنذر الخرطوش أن الأوضاع جيدة، ومعنويات القوات المسلحة عالية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك خطوات جديدة فالساعات القادمة للقوات المسلحة
وأوضح المنذر الخرطوش : المعركة ليست على الأرض فقط، فهناك معركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وكل شيء متاح فالحرب، عندما نتحدث عن الوضع سابقًا كيف كان في بنينا، فإننا نتحدث عن الوضع السيئ كيف أصبح جيدا، وكيف كان الخناق كبير على جيشنا، وتحمل حتى نفذ العملية بالكامل بنجاح، والصبر عنوان النصر بإذن الله لن نخذلكم
وكالة الأنباء الليبية