ليبيا : عسكريون أتراك يسيرون الطائرات في قاعدة معيتيقة

أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور وجود ثلاثين عنصرا من الأتراك من بينهم طيارين وفنيين، موجودون في طرابلس لتشغيل الطائرات المسيرة
اللواء المنفور قال إن الطاقم التركي يقيم وسط المدنيين ولا يمكن استهدافهم، حفاظا من القوات المسلحة على قواعد الاشتباك التي لا تسمح باستهدافهم وسط المدنيين، مبينا أن الرئاسي منع الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول إلى مكان القصف حتى لا تكشف الحقيقة
قوات الصاعقة تُكلَّفُ بمهام تأمين منطقة الهلال النفطي
كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قوات الصاعقة بمهام تأمين منطقة الهلال النفطي
وقال آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة في تصريحات صحفية إن قواته كلفت صحبة وحدات أخرى من القوات المسلحة بالتمركز في منطقة الهلال النفطي وتسير دوريات تأمين بين مدينة أجدابيا ومدخل سرت الشرقي
بوخمادة أشار إلى أن تكليف القيادة جاء للتصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر
وكالة الأنباء الليبية