ليبيا : رغم وقف إطلاق النار ، قوات حفتر تسقط طائرة معادية تركية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي اليوم إسقاط طائرة « مسيرة » تركية فوق جنوب طرابلس
وأعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية، تحمل قذائف « هاون »، معتبرًا أن تحليق المسيرة التركية خرق لوقف إطلاق النار الذي أعلن طرفي النزاع في ليبيا الليلة الماضية الالتزام به
وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، اليوم الأحد، : تم إسقاط طائرة مسيرة تركية للعدو تحمل قذائف الهاون وهذا يعد اختراقًا للهدنة. وتم إسقاطها من قبل سرية الشهيد عبد الله العتيري التابعة للكتيبة 128 مشاة
وكان « الجيش الوطني الليبي » قد أعلن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، والتي تشمل العاصمة طرابلس، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك استجابة للدعوة الروسية التركية
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00: 01 12 جانفي 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت
وتعهد المتحدث باسم « الجيش الوطني الليبي » بأن : الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة
وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، 8 جانفي ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا
وقال لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 جانفي