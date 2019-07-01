ليبيا : رئيس مجلس النواب يراسل الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لشجب التدخل التركي السافرفي بلاده

وجه فخامة رئيس مجلس النواب المستشار « عقيلة صالح » خطاباً لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد « أنطويو غوتيريس » وخطاباً لرئيس الإتحاد الإفريقي للدورة الحالية فخامة الرئيس « عبدالفتاح السيسي » بشأن التدخل السافر من قبل دولة تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا ووانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد « عبدالله بليحق » فإن فخامة رئيس مجلس النواب سجل شجب مجلس النواب خلال خطابه للتدخل التركي ودعمها للمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني مؤكداً على اختطاف العاصمة » طرابلس » ومصرف ليبيا المركزي » ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين وبأنه من غير المعقول أن تقف قواتنا المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولاقانون ، وأكد فخامة رئيس مجلس النواب بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات
وطالب فخامة رئيس مجلس النواب معالي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الإتحاد الأفريقي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التدخل التركي السافر في ليبيا والذي يشكل خرقاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض
وكالة الأنباء الليبية