ليبيا: خليفة حفتر يرسل تعزيزات عسكرية ضخمة لحسم معركة طرابلس

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أمس الجمعة، عن إرسال كتائب وتعزيزات عسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة والإرهابية
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة أن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرة إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية حيث شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي، ودرنة
وفي سياق متصل، أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر أن هدف القوات هو استعادة السيطرة على طرابلس وتحريرها من الإرهاب، وليس السيطرةُ على النفط، كم يروج التيار الإسلامي الإرهابي
وقال المشير حفتر – في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأميركية – إن القوات المسلحة لا يمكن أن تكون تاجرًا للنفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحها بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشددًا على سعي القوات للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات الإرهابية من عائدات النفط
ومضى القائد العام في القول إن بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية القوات المسلحة هي حماية المنشآت النفطية فقط
مقاتلات سلاح الجو تدمر رتل لمليشيات الوفاق في جندوبه
أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن شن مقاتلات سلاح الجو الليبي لغرة جوية على مدينة غريان فجر اليوم السبت
وأوضحت الشعبة – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – أن القصف استهدف رتل لتجمعات المليشيات في ابو زيان بغريان
كما استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي رتل في منطقة جندوبه كان يستعد للهجوم على تمركزات للقوات المسلحة هناك، وتم سحقهم بالكامل
يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أمس الجمعة، عن إرسال كتائب وتعزيزات عسكرية للمشاركة في عملية « طوفان الكرامة » لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة والإرهابية
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة أن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرة إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية حيث شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي، ودرنة
وكالة الأنباء الليبية