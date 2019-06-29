ليبيا : خليفة حفتر يأمر باستهداف السفن والقوارب و كافة المشروعات التركية

أعلن مكتب الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري الجمعة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت الأوامر للقوات الجوية، باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الإستراتيجية التركية
وقال مكتب الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري – في بيان – تتعرض الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية، وتعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي « تؤول للدولة التركية » أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة، رداً على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات « من والى » تركيا، والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية
قوات الوفاق قتلت أسرانا وجرحانا بغريان وتركيا أعلنت حربا على ليبيا
اتهم مجلس النواب الليبي المتمركز في مدينة طبرق شرق ليبيا والداعم لـ »الجيش الوطني الليبي » بقيادة المشير، خليفة حفتر، قوات حكومة الوفاق بتصفية أسرى وجرحى من صفوفه بمعركة غريان
وأصدر المجلس اليوم السبت بيانا جاء فيه : يدين مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي نفذتها المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون التابعة لحكومة السراج، بتصفية جرحى قواتنا المسلحة بمستشفى غريان في تجرد كامل من كل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية، وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب
وأضاف البيان: كما يدين ويستنكر مجلس النواب الليبي التدخل التركي السافر وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني، وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه المليشيات المتطرفة وسط صمت مؤسف من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكافة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم الإنسانية ومن يرتكبها من متطرفين ومطلوبين دوليا، وفرت لهم حكومة السراج وتركيا وقطر المال والسلاح والغطاء السياسي لتقتيل الشعب الليبي وحكمه بالاعتماد على قوى الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون
وتابع مجلس النواب: إن إيماننا بقضيتنا العادلة بتطهير بلادنا من دنس الإرهاب والتطرف ومليشيات نهب المال العام وتهريب البشر من الخارجين عن القانون وبمعركتنا التي بدأت من بنغازي إلى الموانئ النفطية إلى درنة والجنوب الليبي إلى المنطقة الغربية لن يتوقف، ولن تثنينا مثل هذه الجرائم والدعم التركي والقطري عن مواصلة هدفنا بتحقيق العيش الكريم لشعبنا وتخليصه من المليشيات، وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة من هيمنة الدواعش والمتطرفين والمارقين في كامل تراب الوطن، فثقتنا في جيشنا الوطني وتضحيات أبنائنا من القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة، وسينال المجرمون عقابهم العادل
أردوغان سيتخذ التدابير اللازمة
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن أنقرة « ستتخذ التدابير اللازمة » حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر
وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، تعليقا على تصريحات عدائية ضد تركيا منسوبة لحفتر، قائد قوات « الجيش الوطني الليبي
وأوضح الرئيس التركي أنه « لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات »، مؤكدا أنه « في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر »، فإنه سيتخذ : التدابير اللازمة