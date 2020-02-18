ليبيا : حكومة الوفاق تعلّق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية

أعلنت حكومة الوفاق الليبية تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية ولجنة الحوار العسكرية 5+5 بجنيف على خلفية قصف ميناء طرابلس البحري
وحسب وكالة « رويترز » أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان أن الحكومة علقت محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بعد الهجوم على ميناء طرابلس البحري اليوم الثلاثاء
وجاء في البيان : نعلن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة مع المعتدي وانتهاكاته
وأضاف : سيكون لنا الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين
وقالت وزارة الخارجية الليبية : حكومة الوفاق دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى بلادنا منذ سنوات
إنتاج الخام في ليبيا تراجع إلى 123 ألف و537 برميلا في اليوم
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان، إن إنتاج الخام في ليبيا تراجع إلى 123 ألف و537 برميلا في اليوم بحلول اليوم الثلاثاء 18 فيفري
وأضاف البيان، أن الخسائر الناجمة عن إغلاق حقول ومرافئ وخطوط أنابيب للنفط تجاوزت 1.7 مليار دولار
وجددت المؤسسة دعواتها إلى إنهاء : الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا