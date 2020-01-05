ليبيا: حركة النهضة الإخوانية تعبرعن تضامنها الكامل مع حكومة السراج العميلة

على اثر الجريمة البشعة والمتمثلة في القصف الجوي الذي تعرضت له الكلية العسكرية بطرابلس من طرف طائرة تابعة لقوات حفتر الخارجة عن شرعية الدولة والذي راح ضحيته اكثر من ثلاثين شهيدا وما يقاربهم من الجرحى وهم طلبة لا علاقة لهم بالقتال الدائر في البلاد
فان حركة النهضة
1. تدين بشدة هذه الجريمة البشعة التي ترتقي الى جريمة حرب وتعبر عن تضامنها الكامل مع الحكومة الشرعية القائمة في البلاد ومع الشعب الليبي الشقيق
2. تتقدم بأحر التعازي الى عوائل الشهداء وتدعو للجرحى بالشفاء العاجل
3. تدعو الى ايقاف العدوان على طرابلس، وتحث الاشقاء الليبيين الى إعلاء صوت العقل والحكمة والتخلي عن لغة السلاح والجلوس الى طاولة الحوار على أساس احترام وحدة ليبيا وسيادتها الترابية
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال
بلاغ
للتذكير فإن حكومة السراج العميلة كانت قد فرطت في حقوق الليبين البحرية لفائدة الأتراك واستنجدت بالسلطان أردوغان لمساندة ميليشياتها الإخوانية الإرهابية