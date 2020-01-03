ليبيا: حركة الملاحة الجوية تتوقف في المطار الوحيد العامل بطرابلس

قال مسئول ب مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية إن حركة الملاحة الجوية توقفت اليوم الجمعة في المطار الوحيد العامل ب طرابلس حتى إشعار آخر بسبب سقوط صواريخ بالقرب منه
يذكر أن المطار كان قد استقبل طائريتين تحمل مرتزقة تنقلهم تركيا من سوريا ومناطق أخرى لدعم المليشيات الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس
مجلس مشايخ ترهونة يدعو للوقوف صفا واحدا ضد الغزو التركي
دعا مجلس مشايخ ترهونة الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا ضد الغزو التركي
وأكدوا في بيان لهم أن الإرث الاستعماري التركي الذي عرفه آباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد، بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا
ودعا مجلس مشائخ ترهونة إلى الوقوف مع القوات المسلحة الليبية، وتقديم الدعم لها وهي تتقدم نحو قلب العاصمة المخطوفة، مؤكدين أن الحرب اليوم إنما هي حرب من أجل الوجود العربي الليبي الحقيقي في ليبيا
القبائل تعلن الجهاد المقدس ضد الغزوالتركي
أعلن عدد من المجالس الاجتماعية لقبائل “ورفلة المنطقة الجنوبية، ورشفانة، العجيلات، الصيعان” والمجلس التسييري لبلدية مرزق رفضهم لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا
وحسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، أكدت المجالس الاجتماعية للقبائل الليبية في بياناتهاالتى أصدرتها اليوم الجمعة، جاهزيتها للدفاع عن ليبيا ووقوفها إلى جانب القوات المسلحة العربية الليبية، معربين عن رفضهم لكل الإتفاقيات والتفاهمات التي أبرمها المجلس الرئاسي المفروض دولياً والمرفوض من الشعب الليبي
ودعت المجالس الشباب الليبيين بحمل السلاح للدفاع عن وجوده وخيرات بلاده، مطالبين الجماهير الشعبية للخروج في مظاهرات عارمة تندداً بالتدخل التركي المباشر والدعوة لوحدة الصف والدفاع عن الوطن
القبائل ناشدت الليبيين الشرفاء لإعلان الجهاد الوطني المقدس ضد الإحتلال التركي للأراضي الليبية وتسخير إمكانياتهم المادية والبشرية والاجتماعية لحشد الصفوف ورفد الجبهات