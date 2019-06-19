ليبيا: انشقاق كتيبة مشاة تابعة لـ « الوفاق » والتحاقها بالمشير حفتر

أعلنت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، الانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر
وقالت الكتيبة في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، أنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التي يقودها المشير خليفة حفتر ضد الجماعات الإرهابية المسلحة في طرابلس منذ أفريل الماضي
وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات
وكالة الأنباء الليبية