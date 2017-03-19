ليبيا : المليشات الإسلاموية المسلحة تسعى إلى السيطرة بالنارعلى العاصمة طرابلس

حكومة الإنقاذ منتهية الصلوحية المسنودة بمليشيات إسلاموية مسلحةو المنافسة لحكومة الوفاق في طرابلس، يعلن عن عملية عسكرية لاستعادة جميع المقرات بالعاصمة الليبية طرابلس
أفادت تقارير إعلامية ليبية بسماع دوي إطلاق نار في محيط مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الواقع بقاعدة ابوستة البحرية في العاصمة الليبية طرابلس
وأكدت مصادر لـ”إرم نيوز” سماع دوي إطلاق النار في محيط القاعدة
وتحدثت قناة 218.تف الليبية عن أنباء عن إخلاء المقر المجلس الرئاسي بعد تلقي تحذيرات أمنية
ويأتي ذلك فيما أعلن الأمن الرئاسي الموالي لحكومة الإنقاذ المسنودة بمليشات إسلاموية مسلحة و المنافسة لحكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الأحد تجهيزه لعملية عسكرية لاستعادة جميع المقرات بالعاصمة الليبية طرابلس
وقال معاون آمر الأمن الرئاسي الموالي لحكومة الإنقاذ، عبدالله بادش لموقع “ليبيا الخبر” إن العملية ستشارك فيها كتائب من طرابلس ومن خارجها وستستهدف كل الكتائب الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي “شاركت في الهجوم على مقراتهم”، بحسب قوله
مطالبة بإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة
اقتحم مئات المحتجين، يطالبون بإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة الليبية، مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، حيث سمع أيضا أصوات إطلاق نار، حسب ما ذكرت مصادر محلية
وقالت مصادر لـ »سكاي نيوز عربية » إن المحتجين اقتحموا المقر الحكومي في قاعدة أبو ستة البحرية، مشيرة إلى أن إطلاق نار سمع في محيطه
كما أضافت المصادر أنه « تم إخلاء شركة ليبيا للاتصالات والتقنية المجاور لمقر المجلس الرئاسي الذي يترأسه فايز السراج
وانتفض الآلاف من سكان العاصمة الليبية ضد المليشيات المسلحة، وأعلنوا تأييدهم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك بعد أيام من الاشتباكات التي حولت المدينة إلى إقطاعيات فصائل متحاربة
وألغى السراج، الذي يترأس ايضا حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، زيارة مقررة إلى إيطاليا في إطار التوتر المتصاعد في طرابلس، بحسب مصادر
وشهدت طرابس اشتباكات بين مليشيات موالية للمجلس الرئاسي وأخرى موالية لسلطة أمر واقع تطلق على نفسها حكومة الإنقاذ، في العاصمة، مما أدى لخروج التظاهرات المطالبة بخروج المليسشيات من المدينة
الصورة : رئيس حكومة الإنقاذ منتهية الصلوحية