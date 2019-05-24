ليبيا : اللواء عبد السلام الحاسي ينفي تراجع القوات المسلحة جنوب طرابلس

رد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي على أنباء تراجع القوات المسلحة العربية الليبية ومزاعم المليشيات الموالية للوفاق بشأن تحقيقها تقدمًا في المعارك الدائرة جنوب طرابلس، مؤكدًا أن ما يحدث هو العكس تمامًا
وأكد الحاسي في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن القوات المسلحة تقدمت نحو عشرة كيلومترات، مؤكدًا أن القوات المسلحة تسيطر منذ فترة على مطار طرابلس وبقية المحاور تسير بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة
وكشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية النقاب عن أن عدم إقدام القوات المسلحة على قصف مقر عمليات السراج في القاعدة البحرية لطرابلس المعروفة باسم بوستة يرجع إلى ما وصفه بـ”ترتيبات خاصة للجيش في هذا الشأن” لكن دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل
وبخصوص عدم إيقاف الجيش لشحنة السلاح التركية التي دخلت الأراضي الليبية أخيرًا، قال اللواء الحاسي إن دخول هذه الأسلحة إلى ميناء طرابلس كان لهدف سيتم إيضاحه لاحقًا في إشارة إلى أن الجيش كان يعلم مسبقًا بموعد وصول هذه الشحنة
مسؤول عسكري يكشف عن نية مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية للانضمام للقوات المسلحة
وقال قائد عسكري في كتيبة الاستطلاع والاستخبارات، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إنه من المحتمل انضمام عدة كتائب كبرى من المدن الغربية وأبرزها لواء العروبة 26 إلى القيادة العامة للقوات المسلحة
وتابع المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات نشرتها “العين الإخبارية” – أن قادة المحاور عقدت اجتماعات عدة مع قيادات هذه الكتائب في الأيام الماضية
ونوه المصدر إلى أن لواء العروبة 26 بقيادة اللواء عمر تنتوش من ورشفانة هو الأقرب لإعلان الانضمام إلى القوات المسلحة في محور العزيزية
وعلى الصعيد الميداني، أكد بشعبة الإعلام الحربي السنوسي قادربوه أن القوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع تابعة لمليشيات الوفاق وحققت تقدما على محاور عدة
وأوضح قادربوه أن عمليات الردع فرع الوسطى خاضت اشتباكات كبيرة مع قوات الوفاق في محور وادي الربيع وتمكنت من السيطرة على مواقع متقدمة في المحور
وتابع المسؤول بشعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من تدمير طائرة تصوير بدون طيار متطورة أمس الخميس
وكالة الأنباء الليبية