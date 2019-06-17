ليبيا : القوات المسلحة تلقي القبض على مرتزقة في صفوف مليشيات الوفاق

الكتيبة 140 مشاة ألقي القبض على عناصر مرتزقة من مليشيات الجويلي
في بوابة البيب مدخل الأصابعه الشمالي
تمكن عناصر الكتيبة 140 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية من القبض على عناصر مرتزقة من جنسيات إفريقية مختلفة تابعة لقوات المدعو أسامة الجويلي التابع لحكومة الوفاق في بوابة البيب مدخل الأصابع الشمالي
ونشرت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو أوضحت فيه أفراد من العناصر المرتزقة التي جلبتها قوات أسامة جويلي لمحاربة القوات المسلحة العربية خلال اليومين الآخرين بمحاور طريق المطار والرملة والطويشة
ويقول المرتزقة المقبوض عليهم في مقطع الفيديو إن قوات أسامة جويلي جلبتهم بالقوة إلى محاور القتال لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية
وكالة الأنباء الليبية