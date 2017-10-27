ليبيا : العثور على عشرات الجثث ، قد تكون لإرهابيين، قرب بنغازي

أكدت مصادر أمنية ليبية أن قواتها عثرت على 37 جثة تعود لمجهولين بالقرب من مدينة بنغازي شرق ليبيا
وعثرت قوات الأمن على الجثث مساء الخميس في مدينة الأبيار، التي تبعد نحو 70 كلم شرقي بنغازي، فيما لم تدل المصادر الأمنية بمعلومات بشأن هوياتهم المحتملة
وكتبت صحيفة « ليبيا الآن » على حسابها في « تويتر » : التحريات الخاصة بنغازي، تعثر على مقبرة جماعية وسط العمارات الصينية في قنفودة، يرجح أنها تعود لعناصر تتبع التنظيمات الإرهابية
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن سيطرته على مدينة بنغازي في جويلية الماضي، وعثر على أعداد من الجثث المجهولة مؤخرا
يذكر أن قوات الصاعقة عثرت الشهر الماضي على مقبرة جماعية ضمت 80 جثة مجهولة الهوية، في المنطقة الأثرية المحيطة بمنارة سيدي خريبيش شمال مدينة بنغازي
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن آمر التحريات في القوات الخاصة مرعي الحوتي قوله: القوات المسلحة العربية الليبية تواصلت مع جمعية الهلال الليبي فرع بنغازي لاستخراج واستلام الجثث وأخذ العينات منها، بهدف التعرف على أصحابها
وليست هذه المرة الأولى التي تعثر فيها السلطات في المدينة على مقابر جماعية، إذ عثر الهلال الأحمر الليبي العام الماضي، على مقبرة مشابهة، ضمت 72 جثة، في المنطقة ذاتها
المصدر: وكالات