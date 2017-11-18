أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر، اليوم السبت 18 نوفمبر 2017، العثور على مقبرة جماعية بمدينة سرت تحديدا بمنطقة الظهير : 16 كيلومترًا غرب المدينة
وقال مصدر بالجمعية ل »بوابة الوسط » الليبية، إنَّ فريق انتشال الجثث حدد موقع ومكان المقبرة التي تضم رفات لم يتعرف على عددها بعد
كما أشار المصدر إلى أن أفراد الجمعية وضعوا شريطًا أحمر على المقبرة لحين الحصول على إذن من النيابة والغرفة العسكرية لاستخراج الجثث
وأضاف أن كافة الإجراءات التي اتخذها فريق الهلال الأحمر بسرت جاءت بالتعاون مع مكتب البحث الجنائي بمدينة سرت
وتنضاف هذه المقبرة إلى مقابر جماعية أخرى تم العثور عليها بمنطقة سرت وأحياءها ويرجح أن الجثث تعود إلى الاعمال الارهابية والمجازر التي نفذها تنظيم »داعش » الارهابي في حق سكان سرت والمدنيين قبل السيطرة عليها من قبل قوات الجيش الليبي ضمن عملية تحرير سرت في عملية »البنيان المرصوص » العسكرية
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ليبيا : العثورعلى مقبرة جماعية بمدينة سرت
أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر، اليوم السبت 18 نوفمبر 2017، العثور على مقبرة جماعية بمدينة سرت تحديدا بمنطقة الظهير : 16 كيلومترًا غرب المدينة