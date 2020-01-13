ليبيا : الدب الروسي يجمع خليفة حفتر وفايزالسراج للتفاوض على مائدته بموسكو

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، عن عقد مفاوضات بين قائد « الجيش الوطني الليبي » المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم الاثنين
وقال المصدر لوكالة « سبوتنيك » الروسية، اليوم الاثنين: يعقد اللقاء بناء على المبادرة الروسية-التركية
ووفقا للمصدر، فإن اللقاء سيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية
وأضاف المصدر أن اللقاء سيجري مع الزملاء الأتراك
ووصل اليوم الاثنين، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية
وقال مصدر ليبي مطلع لوكالة « سبوتنيك »: وصل خليفة حفتر بالفعل إلى موسكو، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضاً، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو
وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، قال في وقت سابق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، إجراء محادثات، اليوم الاثنين، بين حفتر والسراج تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية والتركية
وجاء في بيان الخارجية الروسية،: تعقد المحادثات بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسي والتركي، التي تم الإعلان عنها عقب لقائهما في إسطنبول
وأشار البيان : من المتوقع أن يشارك السراج وحفتر وممثلو الأطراف الليبية الأخرى في هذه المحادثات
في وقت سابق، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خطة عمل مشتركة بشأن ليبيا ودعا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار ابتداءا من منتصف الليل 12 جانفي الجاري والجلوس حول طاولة المفاوضات على الفور. ومن جهته، قال قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر إنه يرحب بهذه المبادرة، لكنه سيواصل الهجوم على طرابلس، الذي يستمر منذ أفريل عام 2019. بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فايز سراج، يوم السبت خلال زيارة لإيطاليا إنه يرحب بمبادرة وقف إطلاق النار، ولكن بشرط انسحاب وحدات الجيش الوطني الليبي
يذكر أن ليبيا يسودها، بعد اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011، سلطة مزدوجة، إذ يتمركز البرلمان المنتخب من قبل الشعب في الجزء الشرقي، أما في القسم الغربي في العاصمة طرابلس تشكلت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تعمل سلطات الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر