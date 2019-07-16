ليبيا : إيقاف بث قناة فضائية لارتباطها بـالإخوان المسلمين

أكد مدير إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، مالك الشريف، اليوم الثلاثاء، وقف بث قناة « سلام » الفضائية الليبية ومراسلي قناة « الوسط » في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرا إلى أن أسباب إيقافهم جاء بسبب مزاولة عملهم دون تصريح قانوني وارتباطهم بجماعة : الإخوان المسلمين
وقال الشريف، في تصريح خاص لوكالة « سبوتنيك » الروسية، إن : « إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة توقف قناة سلام من العمل في كل مناطق الحكومة الليبية »، مؤكدا أنه : لم ولن يتم منح أي تصاريح عمل لما يعرف بقناة سلام في كل المناطق التابعة للحكومة الليبية المؤقتة بالإضافة إلى إيقاف كل من مراسل قناة الوسط في مكتب بنغازي وطبرق عن مزاولة عملهم بعد امتناعهم عن الالتزام بالتسجيل لدى إدارة الإعلام الخارجي وعدم احترامهم للقوانين والتشريعات الليبية النافذة
وأضاف مدير إدارة الإعلام الخارجي أن : إدارة الإعلام الخارجي اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية والأمنية لمنع مزاولة أي أعمال للقناة وعليه يطلب التقيد والالتزام
وحول أسباب إيقاف عمل قناة سلام في شرقي البلاد قال الشريف « أسباب الإيقاف أولا لعملها بدون أي اجراء قانوني من قبلنا والأهم ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين
وأضاف أن : أسباب أيقاف مراسلي قناة الوسط أنهم غير مقيدين ويعملون دون إجراء قانوني و يتعاملوا مع قنوات أخرى غير مقيدة لدينا وإصرارهم على عدم التسجيل
رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يطالب بإيقاف التعامل مع كافة الوسائل الإعلامية التي تعمل دون الحصول على إذن مزاولة عمل
طالب مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون السيد حاتم العريبي، معالي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل الزايدي التعميم على كافة البلديات بعدم التعامل مع أي وسيلة إعلامية مالم تكن متحصلة على إذن مزاولة للعمل داخل الأراضي الليبية من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي
العريبي أوضح في خطابه أن هناك عددا من القنوات والوسائل الإعلامية تعمل داخل ليبيا دون الحصول على أذن مزاولة للعمل إضافة إلى عدد من القنوات تدعم الإرهاب والتطرف فضلا عن قنوات اخرى تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي وتعادي المؤسسات الشرعية في الدولة والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة الموقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة
وتأسست شبكة سلام الإعلامية في 15 جانفي 2019، ومن ضمنها تلفزيون سلام الذي يبث من تركيا في مدينة إسطنبول، وتقوم بإنتاج محتوى إخباري منوع يختص بالشأن الليبي كذلك تأسست قناة الوسط عام 2019، وتمتلك عدة استديوهات في مصر وبيروت