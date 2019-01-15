ليبيا : إيقاف بث قناة « النبأ » لأخ راشد الغنوشي الإرهابي عبد الحكيم بلحاج

اتخذ الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة المنحلة، رجل قطر وتركيا الأول في ليبيا، قرارًا بإغلاق قناة «النبأ» الليبية
أعلنت قناة النبأ الإخوانية الليبية، أنها سوف توقف خدمات البث الفضائي، اعتبارا من 1 فيفري القادم ، نتيجة لمرورها بأزمة مالية. عقب اتهام مالك القناة بالتحريض على الإرهاب
ويملك القناة الإخوانية الممولة من النظام القطري، عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية الإرهابية المقاتلة
وجاء إعلان القناة بوقف البث، عقب، قبول نيابة شرق بنغازي، دعوى قدمها محامون وناشطون من مدينة بنغازي الليبية، نيابة عن 13 أسرة من أسر شهداء الجيش ضد مالك القناة بتهمة دعم الإرهاب
وحصلت جريدة « أخبار ليبيا » على صورة من قرار إغلاق القناة، والذي أرجع ذلك لأسباب مالية، لافتاً إلى ان توقف البث سيتم في 1 فيفري المقبل
وقال مصدر داخل قناة «النبأ» التي تتخذ من إسطنبول التركية مقرًّا لها ، لـ«العنوان »، إنه تم إبلاغ جميع الموظفين بأن القناة ستغلق في نهاية الشهر الجاري، وإنهاء خدماتهم مع نهاية يناير بعد الاتفاق على غلق القناة بعد الخلاف بين بلحاج وشركائه في القناة
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف جميع النشرات وبث مواجز إخبارية قصيرة فقط، لافتًا إلى أن الصراع بين «بلحاج» وشركائه أدى إلى قرار الإغلاق
وتابع أن إغلاق قناة «النبأ» قد يكون مؤقتًا بعد تخلص «بلحاج» من شركائه، وإعادة بث القناة عبر شركة تديرها بعيدًا عن الموظفين الحاليين في القناة
وكانت العنوان قد علمت من مصادرها الخاصة قبل يومين أن رئيس مجلس الإدارة بالنبأ وهو بلحاج نفسه قد اتخذ قرار بإقالة رئيس التنفيذي وليد اللافي والذي أدارها منذ انطلاقتها قبل عدة سنوات بسبب خلافات متفاقمة بينهما
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:يشار إلى أن عبدالحكيم بلحاج، القائد السابق للجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة، تم إدراجه والقناة على لائحة الإرهاب الصادرة من قبل الرباعي العربي السعودية والإمارات ومصر والبحرين
المصدر : « أخبار ليبيا » و ليبيا 24