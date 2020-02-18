ليبيا : إغلاق حركة الملاحة في مطار « معيتيقة » الدولي

أعلنت السلطات في مطار « معيتيقة » الدولي، إغلاق حركة الملاحة في المطار، عقب تعرضه لـ « قصف عشوائي » تزامن مع اقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية
وذكرت سلطات المطار، أن : القصف تسبب في عودة الطائرة وتعليق الملاحة الجوية إلى إشعار آخر، حرصا على سلامة الطائرة والمواطنين
وأشارت إلى أن : الملاحة الجوية عادت إلى وضعها الطبيعي، بعد ساعتين من قرار الإغلاق
وكانت طائرة الخطوط الجوية الليبية متوجهة إلى مطار « قرطاج » في تونس في رحلة هي الثانية لليوم
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف، الذي لم يوقع خسائر بالأرواح، كما أنه لم يؤثر على البنى التحتية للمنشأت الموجودة هناك
وتتوقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة من حين إلى آخر بسبب أعمال قصف تشهدها ضواحي العاصمة الليبية على خلفية المواجهة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق و »الجيش الوطني »، الذي بدأ، في أفريل الماضي، هجوما على طرابلس، معلنا عزمه على تحرير المدينة من : الجماعات الإرهابية
اللجنة العسكرية الليبية تجتمع في جنيف في 18 فيفري
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة على « تويتر »، إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة « 5+5 « ، ستجتمع في جنيف 18 فيفري، بهدف استئناف المفاوضات
وأضافت البعثة: نشيد بالإحساس بالمسؤولية والروح الجادة والبناءة للمشاركين في أعمال اللجنة
وأعربت البعثة، عن أملها في أن « هذه الروح ستكون حاضرة، أيضا في المفاوضات السياسية الليبية الشاملة المقرر إجراؤها في 26 فيفري ». ودعت البعثة جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة وإعطاء رد إيجابي
في الفترة من 3 إلى 8 فيفري الجاري، عُقد الاجتماع الأول للجنة العسكرية في جنيف. حيث تمثل المناقشات في هذا الإطار، أحد المسارات الثلاثة للمفاوضات الليبية إلى جانب اللجنتين السياسية والاقتصادية. ووفقا لنتائج تلك الجولة، صرحت بعثة الأمم المتحدة، بأنها تقدر عاليا وصول الجانبين إلى جنيف، مع إظهار: روح مسؤولية جادة
وذكرت البعثة، أن جو المناقشات، اتسم بالطابع الإيجابي والمهني المحترف. ونوهت بوجود : إجماع بين الطرفين على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه في 12 جانفي، وكذلك ضرورة الالتزام به
دار الحديث خلال المفاوضات، حول تعزيز الهدنة بحيث يتحول إلى نظام وقف إطلاق النار. ووفقا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ، فقد تم إحراز تقدم في العديد من الأمور والقضايا المهمة، ومع ذلك، لا تزال هناك عدة نقاط خلافية