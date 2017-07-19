اعتقلت الشرطة السعودية فتاة لاستجوابها بعد أن ظهرت في اشرطة فيديو وهي ترتدي ملابس قصيرة وتتجول في قرية اشيقر التراثية القريبة من العاصمة الرياض
وأحيلت القضية الى مكتب النائب العام للتحقيق فيها
وأثارت الفتاة، التي تدعى خلود، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشرت الفيديو
ودعا البعض إلى إلقاء القبض عليها لمخالفتها القوانين والعادات في البلاد التي تفرض قيودا على لباس المرأة
لكن سعوديين آخرين وصفوا خلود بأنها : شجاعة
ونشر مقطع الفيديو ( أسفله ) لأول مرة على موقع سناب شات، وتظهر فيه الفتاة في أشيقر الواقعة في منطقة نجد التي تعد من أكثر المناطق المحافظة في السعودية
وسرعان من انتشر بين المستخدمين السعوديين على موقع تويتر، حيث بدا التباين الواضح في الآراء بشأنه
ونشرت صحيفة « عكاظ » السعودية تقريرا الاثنين مفاده أن مسؤولين في أشيقر طالبوا باتخاذ إجراءات بحق خلود
وطالب الصحافي خالد زيدان بتدخل هيئة بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموضوع
وقال متحدث باسم الهيئة عبر حسابها على تويتر إنها « رصدت مقطع (فيديو) لفتاة بلباس مخالف
وأضاف أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة، دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى
ويتوجب على السعوديات ارتداء العباءة في الأماكن العامة، ووضع غطاء للرأس، كما أنهن ممنوعات من قيادة السيارة
لكن هناك من دافع عن خلود، قائلين إنها لو كانت أجنبية، لكان الحال قد اختلف
وكتبت فاطمة العيسى على تويتر: لو كانت أجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنة عيناها .. بس (لكن) لأنها سعودية يطلبوا محاكمتها
لو كانت أجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنة عينيها
اعتقلت الشرطة السعودية فتاة لاستجوابها بعد أن ظهرت في اشرطة فيديو وهي ترتدي ملابس قصيرة وتتجول في قرية اشيقر التراثية القريبة من العاصمة الرياض