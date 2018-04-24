لو قامت الولايات المتحدة بسحب حمايتها لقطر، فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنه على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا
وقال الجبير تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه : يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها
وأضاف الجبير أنه لو قامت الولايات المتحدة بسحب حمايتها المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن « النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع »، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية : واس
هذا، وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا ماكرون بواشنطن أنه على الدول الثرية بالشرق الأوسط أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة التي تنفقها الولايات المتحدة لحمايتها. وأكد كذلك أن إدارته تسعى لاستبدال الجنود الأمريكيين في المنطقة بجنود تلك الدول الثرية
قطر متورطة في تمويل الإرهاب
طلبت محامية حقوقية هولندية بارزة، الاثنين 23 أفريل، من قطر صرف تعويضات لضحايا إرهاب تنظيم « جبهة النصرة » في سوريا، قائلة إن الجبهة تمولها شبكات مقرها قطر بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز
وفي رسالة بعثت بها إلى أمير قطر، اتهمت المحامية ليسبيث زيغيلد الدولة الخليجية الغنية بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد « جبهة النصرة »، مؤكدة أن قطر مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، علما أن قطر تنفي تمويل الجماعات المتطرفة
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السلطات القطرية لم ترد على الفور على رسالة إلكترونية من « أسوشايتد برس » تطلب فيها التعليق على مزاعم المحامية الحقوقية الهولندية ومطالبتها بالتعويض
وأفادت ليسبيث زيغيلد في رسالتها إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن أحد الضحايا أخذ رهينة من قبل أفراد من « جبهة النصرة » بالقرب من دمشق في ديسمبر 2012، وأضافت أن الرجل، الذي لم تكشف عن هويته بسبب مخاوف تتعلق بسلامته، أنه تعرض للتعذيب المتكرر وأجبر على مشاهدة إعدام رهينتين وإخضاعه لعملية إعدام وهمية بالإضافة إلى أن المسلحين طالبوا بحوالي مليوني دولار لإطلاق سراحه
وبينت المحامية الهولندية أن الرهينة تمكن من الهرب من سوريا وحصل منذ ذلك الحين على حق اللجوء في هولندا
وأكدت زيغيلد أنه إذا فشلت قطر في إنشاء صندوق للتعويضات فإنها ستبدأ إجراءات قانونية ضد الدوحة ومسؤولي الدولة وأشخاص آخرين ومنظمات أخرى مقيمة في قطر متورطة في تمويل الإرهاب
المصدر: واس و وكالات