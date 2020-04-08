لهند تُحوِّل قطاراتها إلى مستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا

في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أوقفت السلطات الهندية خطوط السكك الحديدية لأول مرة منذ 167 عامًا، فيما يتم العمل على القطارات لتحويلها إلى مستشفيات لاستقبال مرض فيروس كورونا
عندما فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إغلاقًا كاملًا على مستوى البلاد في 25 مارس آذار الماضي، اتخذت شركة السكك الحديدية الهندية خطوة غير مسبوقة تعليق قطارات الركاب في جميع أنحاء البلاد حتى 14 أفريل الجاري، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ أقدم خطوط السكك الحديدية في آسيا
قررت شبكة السكك الحديدية، تحويل ما يصل إلى 20 ألف عربة قطار قديمة إلى غرف عزل للمرضى مع انتشار الفيروس
تعمل الشبكة، التي تعد رابع أكبر مشغل للسكك الحديدية في العالم وأكبر جهة توظيف في الهند، بالفعل على تشغيل 125 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي لديها الخبرة للتوسع في الأسرة المتنقلة
في 1 أفريل ، سجلت الهند 4 آلاف و288 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 117 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وهو عدد صغير نسبيًا لدولة يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، في حين لم يتم إرهاق النظام الصحي في البلاد بعد، لذا فإن استخدام القطارات القديمة يمكن أن يخفف الضغط إذا بدأ عدد مرضى فيروس كورونا في الارتفاع.
وزير السكك الحديدية بيوش جويال، قال في تغريدة : الآن، ستوفر السكك الحديدية محيطًا نظيفًا وصحيًا للمرضى للتعافي بشكل مريح
تدير السكك الحديدية الهندية أكثر من 20 ألف قطار ركاب يوميًا، على خطوط المسافات الطويلة والضواحي، من 7349 محطة في جميع أنحاء الهند
أدى الإغلاق إلى تعطيل ما يقرب من 67368 كيلومترًا من المسار، وهو ما يعادل السير بطول خط الاستواء 1.5 مرة، وترك آلاف قطارات الركاب في وضع الخمول. قطارات الشحن، أو قطارات البضائع كما يطلق عليها في الهند، لا تزال تعمل
أصدر قادة السكك الحديدية، تعليمات لكل من مناطق السكك الحديدية الـ 16 في الهند لتحديد العربات غير المكيفة التي لم تعد تعمل على طرق الركاب لتتحول إلى المستشفيات، وتجهيزها للاستخدام في حالة الطوارئ
وقال راجيش دوت باجباي، المدير التنفيذي للمعلومات والدعاية في مجلس السكك الحديدية، إن أول 5 آلاف وحدة عزل ستكون جاهزة في غضون أسبوعين، وإذا لزم الأمر، يمكن تحويل المزيد من العربات في غضون 48 ساعة، على حد وصفه
ستكون كل عربة مطهرة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 16 مريضًا، إلى جانب محطة الممرضات وكابينة الطبيب ومساحة للإمدادات والمعدات الطبية
سيتم إرسال القطارات، بمجرد أن تصبح جاهزة، إلى أي مكان قد يواجه أزمة سرير المستشفى بسبب ارتفاع محتمل في الحالات الإيجابية، وستعين السلطات الصحية المحلية الأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والمتطوعين في القطارات
كما أصدرت الحكومة الهندية تعليمات إلى مصانع السكك الحديدية بتقييم جدوى تصنيع أسرة المستشفيات، والنقالات، والعربات الطبية، والأقنعة، والمطهرات، والمآزر، والأجهزة الطبية مثل أجهزة التهوية للاستخدام في مستشفيات السكك الحديدية والمستشفيات الحكومية الأخرى