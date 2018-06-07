لم أثق لحظة بالشاهد

لم اثق لحظة بالشاهد…لم اصدق لعبته الوهمية لما وسم يمقاومة الفساد…ارقام حكومته كارثية…أحلامه 2019 والبلاد تغرق
المشكل ليس ابراهم ولا سواه…المشكل هو ان ما يحرك هذه الطبقة الفاسدة ليس مصلحة تونس بل الطمع في السلطة
محاسبة النهضة والفاسدين الحامين لها مفتاح الخروج من هذا الوضع المزري، ولن يتجرأ على ذلك احد من هذه المنظومة
هناك صورتان، اما تفكك تام لتونس وتحولها الى بلد يحكمه مافيات وينعدم فيه الامن والحياة الكريمة، او قلب تام للطاولة برحيل السدادة الحامية لملفات الفساد والاغتيال
أميل الى الصورة الثانية…وليس ذلك املا فقط بل معطيات
والله أعلم
الدكتورة ألفة يوسف
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يا شاهد عازلينك عازلينك
أنا نطالب بتعيين البحيري أو محمد بن سالم على وزارة الداخلية..ويا شاهد.. تسلخش وجهك..وتلبسش قميص وتطول اللحية!!! عازلينك عازلينك
الدكتورة نائلة السليني