لماذا وضع بوتين تمثال الامبراطورة كاترين الثانية وراء الوفد التركي؟؟؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للوفد التركي الذي رافق الرئيس، رجب طيب أردوغان، خلال الزيارة التي أجراها إلى روسيا ولقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين لبحث ملف إدلب في سوريا
وألقى نشطاء الضوء على تمثال فوق الوفد التركي الذي كان يقف جانبا خلال لقاء أردوغان وبوتين في الكرملين قائلين إنه يعود لـ »كاترين الثانية » التي تعتبر إحدى أشهر أباطرة الروس والتي ألحقت العديد من الهزائم بالدولة العثمانية،
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أثارت تساؤلات وتكهنات عن المغزى من تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تناولت ذكرى الحروب بين روسيا والدولة العثمانية بين عامي 1877-1878، الثلاثاء، قبل زيارة الوفد التركي الذي يتقدمه أردوغان
وقالت الخارجية الروسية في تدوينتها: « الهدف الأساسي من الحرب الروسية مع الإمبراطورية العثمانية بين 1877-1878 مان تحرير شعب البلقان من قرون من الحكم العثماني، وبعد هزم الجيوش الروسية الأتراك نالت رومانيا وصربيا والجبل الأسود كامل استقلالهم، ونالت بلغاريا جزءا كبيرا من الحكم الذاتي
ويذكر أن أردوغان أعلن في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، وذلك بعد مباحثات بين زعيمي البلدين، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، بالتوقيت المحلي في شمال غرب سوريا
وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذه الصورة
صورة اليوم:خلال الاجتماع الذي عُقد في موسكو بين أردوغان وبوتين،وقف الوفد التركي تحت تمثال كاترين الثانية وهي إحدى أشهر أباطرة الروس ،هزمت العثمانيين في اكثر من معركة حتى التوقيع على معاهدة كينجارية نهاية القرن ١٨والتي كشفت عن أفول نجم العثمانيين كقوة عالمية
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الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية والمرافق للسلجوقي العثمانلي أردوغان يقف تحت تمثال كاترين الثانية إمبراطورة روسيا التي حاربت أجدادهم العثمانيين وألحقت بهم الخسائر والهزائم النكراء الفادحة في شبه جزيرة القرم والتي إشتهرت بإسم الحروب الروسية العثمانية خلال القرن الثامن عشر
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وقف الوفد التركي تحت تمثال كاترين الثانية، 1762/1796 التي أذلت جيوش بني عثمان حتى تنازلوا عن أراضيهم لها واجبرتهم على توقيع معاهدة كينجارية نهاية القرن ١٨ والتي كشفت عن أفول نجم العثمانيين كقوة عالمية
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لماذا وضع بوتين تمثال الامبراطورة كاترين الثانية وراء الوفد التركي؟؟؟
هل ذلك محض صدفه؟؟؟
من يهن الله فلا معز له.