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لطفي زيتون يُطَلّق نُصْحَ راشد الغنوشي طلاقا بائِنًا وبثلاث لغات

لطفي زيتون يُطَلّق نُصْحَ راشد الغنوشي طلاقا بائِنًا وبثلاث لغات

سياسة, عربي | 08/07/2019 |

نشر منذ حين القيادي الإخواني النهضاوي لطفي زيتون البيان أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك و بثلاث لغات حتى تسهل قراءته في تونس و في الخارج

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راسلت اليوم (الاثنين 8 جويلية 2019 ) الاستاذ راشد الغنوشي لإعلامه بالتخلي رسميا عن صفة المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة
الامضاء
لطفي زيتون

بلاغ

Aujourd’hui (lundi 8 juillet 2019), M. Rached Al-Ghannouchi a été informé de ma renonciation officielle au statut de conseiller politique auprès du président du Mouvement Nahdha de Tunisie

Lotfi Zitoun

Today (Monday, July 8, 2019), I informed Mr. Rached Al-Ghannouchi of the official renunciation of the status of political advisor to the Chairman of Nahdha Movement of Tunisia

Lotfi Zitoun

Communication

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ملاحظة هامة : لطفي زيتون لم يقدم استقالته من النهضة الإخوانية وإنما بدّل موقعه فيها فقط .وهكذا فهو يبقى إخوانيا

الصورة من الأرشيف : زيتون يقبل جبين الغنوشي