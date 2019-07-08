لطفي زيتون يُطَلّق نُصْحَ راشد الغنوشي طلاقا بائِنًا وبثلاث لغات

نشر منذ حين القيادي الإخواني النهضاوي لطفي زيتون البيان أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك و بثلاث لغات حتى تسهل قراءته في تونس و في الخارج
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راسلت اليوم (الاثنين 8 جويلية 2019 ) الاستاذ راشد الغنوشي لإعلامه بالتخلي رسميا عن صفة المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة
الامضاء
لطفي زيتون
بلاغ
Aujourd’hui (lundi 8 juillet 2019), M. Rached Al-Ghannouchi a été informé de ma renonciation officielle au statut de conseiller politique auprès du président du Mouvement Nahdha de Tunisie
Lotfi Zitoun
Today (Monday, July 8, 2019), I informed Mr. Rached Al-Ghannouchi of the official renunciation of the status of political advisor to the Chairman of Nahdha Movement of Tunisia
Lotfi Zitoun
Communication
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ملاحظة هامة : لطفي زيتون لم يقدم استقالته من النهضة الإخوانية وإنما بدّل موقعه فيها فقط .وهكذا فهو يبقى إخوانيا
الصورة من الأرشيف : زيتون يقبل جبين الغنوشي