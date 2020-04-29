لطفي زيتون يكذب اعتراف تونس بالزواج المِثْلِي

أكد وزير الدولة المكلف بالشؤون المحلية الإخواني لطفي زيتون، أن زواج شاب تونسي من آخر فرنسي « غير معترف به » تحت القانون التونسي، وذلك بعد أن سجلته قنصلية البلاد في فرنسا، وذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أمس الثلاثاء
وقال زيتون في كلمة أمام البرلمان : عقد الزواج بين شخصين من الجنس نفسه، أحدهم تونسي والآخر فرنسي، ليس قانونيا وفقا للنظام المعمول به في تونس والذي يعتبر العلاقة بين شخصين من الجنس ذاته جريمة بصرف النظر عن وجود عقد زواج
وجاءت تعليقات زيتون بعد أن أعلنت مجموعة « شمس » المتخصصة بحقوق المثليين أن زواج الرجل التونسي من آخر فرنسي، والذي عُقد في فرنسا، سُجل في شهادة ميلاد الأول في تونس
ووصف أحد مؤسسي المجموعة، منير بعتور، الأمر بـ »التطور القانوني » في البلاد، في حين شدد الوزير التونسي على أن ما قامت به قنصلية بلاده في فرنسا « ثغرة