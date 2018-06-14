لطفي براهم يقاضي « نيكولا بو » و جريدته و قناة الجنزيرة

ذكرت إذاعة « الجوهرة اف ام »، أنها علمت من مصادرها الخاصة، أن وزير الداخلية المقال لطفي براهم، كلّف محاميه برفع شكاية ضد 3 أطراف، على علاقة باتهامه بالتخطيط لمحاولة انقلاب في تونس بالتعاون مع الإمارات
وقد قرّر براهم مقاضاة الصحفي الفرنسي نيكولا بو صاحب المقال، وموقع ‘لوموند أفريك’ الفرنسي الذي نشر الخبر وكذلك مدير مكتب قناة أو الجزيرة أو الجنزيرة في تونس
كما طلب رسميا من وكيل الجمهورية، فتح تحقيق قضائي ضد كل المعلومات الواردة في المقال، وضد كل من يكشف عنه البحث.
واعتبر براهم، وفق مصادر الجوهرة اف ام،، اتهامه بالتخطيط للانقلاب إشاعات لا صحة لها، تهدف إلى المس بالسلم الأمني وتعكير صفو النظام العام، وكذلك محاولة لضرب الديمقراطية التي تعيشها البلاد