لطفي ابراهم سيلاحق كل من تسوّل له نفسه تشويهه أو المس من سمعته

توضيح الى الرأي العام
ردًّا على ما يقع ترويجه ببعض الصفحات المشبوهة
السيد لطفي ابراهم وزير الداخلية السابق أبعد ما يكون على تهديد الناس أو الدخول في مهاترات فايسبوكية أو إعلامية بل نعلم الجميع أن السيد لطفي ابراهم ليس له صفحة أو حساب بالفايس بوك أصلا
وعليه
لطفي ابراهم تقلّد عدة مسؤوليات خدمة للدولة التونسية
كان آمرا للحرس الوطني وللحرس ناطقًا رسميا
كان وزيرًا للداخلية ولها ناطقًا رسميًّا
لطفي ابراهم قضّى أغلب فترات حياته في خدمة تونس مرتديًا البدلة العسكرية
وما طاله من تشويه تكفلت الادارة عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم قضايا وشكايات هي محل متابعة من السلط المعنية
الآن لطفي ابراهم ينعم بحياته الخاصّة بعيدًا عن الأضواء
ليس هروبًا بل التزامًا منه بواجب التحفُّظ
ما يقع ترويجه بالصفحات والمواقع الالكترونية المشبوهة لا أساس له من الصحّة
لطفي ابراهم واجه الجريمة والمجرمين ومن لفّ لفّهم في إطار المسؤوليات التي تقلّدها بكل وضوح وفِي كنف احترام القانون وليس بنادمٍ عن ذلك
لطفي ابراهم اختار الالتجاء الى السلطات القضائية للتظلّم ممّن يعمل على المس من سمعته ومن تاريخه
وعليه
فإنّ ألزّج بإسم لطفي ابراهم في قضايا الثلب وتشويه إطارات الدولة ليس إلاّ محاولات بائسة للتشويش على المسار القضائي بشكايات المنوب ضد المرتزقة
بتونس وبالخارج
وأعلن أنا الأستاذ الحبيب زمّالي بوصفي المنسّق لهيئة الدفاع القانونية الدولية أنَّني الوحيد الذي أتحدَّث بإسمه والممثّل القانوني الوحيد له ولا تفاوض حول المبادئ الثابتة
وأخيرًا وليس آخرًا
إنّنا سنلاحق كل من تسوّل له نفسه تشويه أو المس من سمعة لطفي ابراهم ولنا ثقة مطلقة في قضائنا واللي يُغلظ يخلّص
عن لجنة الدفاع القانونية الدولية
الأستاذ الحبيب الزمالي