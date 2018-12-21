لسعد اليعقوبي ونقابته يعتذران عمّا حدث للصحفيين من اعتداءات

اجتمعَ صباح اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، وفد عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للتعليم الثانوي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للتباحث حول ما جد من أحداث أثناء المسيرة الاحتجاجية للتعليم الثانوي بشارع الحبيب بورقيبة يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018
وقد انعقد هذا الاجتماع بحضور الصحفيين المعتدى عليهم حيث عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن تعاطفها معهم ومع كل الصحفيين و احترامها لظروف عملهم الصعبة وتفهمها للمعايير التي تعتمدها نقابة الصحفيين في تصنيف الاعتداءات، وانطلاقا من هذه المعايير فإن الجامعة العامة تعتذرُ عمّا حدث و تلتزمٌ بالعمل من خلال هياكلها على ترسيخ هذه المعايير بما يخدم سلامة الصحفيين وتسهيل عملهم
وأكد الطرفان على ما يلي
– تثمين العلاقات التاريخية والنضالية بين الطرفين النقابيين وقطع الطريق أمام محاولات استغلال وتوظيف هذا الحادث العرضي الذي جد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018.
– الالتزام بالتنسيق المشترك من أجل توفير ظروف ملائمة للعمل الصحفي خاصة أثناء التظاهرات
– الدفاع المشترك عن قيم الصحافة الحرة والمهنية لا يمكن إلا أن يكون في خدمة الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية منها ملف التعليم
– مساندة حق المدرسات والمدرسين في الدفاع عن تعليم ديمقراطي مجاني موحد وعلى صحافة حرة ومستقلة واحترام الصحفيين أثناء أداء مهامهم
– عدم الخلط بين الصحفيين المحترفين الملتزمين بشروط العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة وبين توجهات المؤسسات الإعلامية، كما عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها لكل حملات التشويه والتحريض ضد المدرسات والمدرسين ونقابتهم
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي
الرئيس الكاتب العام
ناجي البغوري لسعد اليعقوبي
بيان مشترك