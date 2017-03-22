لسعد اليعقوبي وزمرته يعطون مهلة (15 أفريل) لإقالة ناجي جلول

قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي المنعقدة اليوم 22 مارس 2017، تعليق قرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري، واعطاء مهلة الى 15 أفريل 2017 لإقالة وزير التربية ناجي حلول
أكد اليوم الاربعاء كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لراديو شمس آف آم أنه تم الاتفاق في الجلسة التي جمعت الهيئة الإدارية بالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على إلغاء قرار مقاطعة الدروس بداية من 27 مارس 20177
وأضاف لسعد اليعقوبي أنه تقرر أيضا إبقاء الهيئة الإدارية مفتوحة على أن تعقد جلسة يوم 15 أفريل القادم، مبرزا أن إبقاء الهيئة الإدارية مفتوحة يأتي في إطار متابعتها مدى جدية رئاسة الحكومة في التفاعل مع مطلب اتحاد الشغل وكل هياكله المتمثل في إيجاد بدائل ضرورية على راس وزارة التربية.
وأبرز اليعقوبي أنه تم الابقاء على قرار سابق يتعلق بمقاطعة الأنشطة الرياضية
المصدر: إتحاد الشغل