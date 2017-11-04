لبنان: سعد الحريري يعلن من الرياض استقالته ويهاجم إيران و حزب الله

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في خطوة مفاجئة استقالته، اليوم السبت، من رئاسة الحكومة
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الحريري من الرياض، بثتها قناة « العربية »، هاجم فيها إيران وحزب الله بعنف، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه الأجواء التي سبقت اغتيال والده رفيق الحريري
وقال الحريري إن : حزب الله بات دولة داخل دولة بدعم من إيران، وزرع بين أبناء البلد الواحد الفتن وتطاول على سلطة الدولة، مضيفا أن أيدي إيران في المنطقة ستقطع
وشدد على أن إيران : ما تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب، ويشهد على ذلك تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ويدفعها في ذلك حقد دفين على الأمة العربية…وللأسف، وجدت في من أبنائنا من يضع يده في يدها بل ويعلن صراحة ولاءه لها..أقصد في ذلك حزب الله
وتابع الحريري: « حزب الله، يوجه سلاحه إلى صدور اللبنانيين وإخواننا السوريين واليمنيين »، وأن الوضع في لبنان بات يشبه الوضع قبيل اغتيال والده رفيق الحريري، معربا عن الخشية من تعرضه للاغتيال، مضيفا: لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي
وقال الحريري: لن نقبل أن يكون لبنان منطلقا لتهديد أمن المنطقة
وتوجه في كلمته للبنانيين قائلا:لقد عاهدتكم أن أسعى لوحدة اللبنانيين وإنهاء الانقسام السياسي وترسيخ مبدأ النأي بالنفس، وقد لقيت في سبيل ذلك أذى كثيرا وترفعت عن الرد تغليبا لمصلحة لبنان والشعب اللبناني وللأسف لم يزد ذلك إيران وأتباعها إلى توغلا في شؤوننا الداخلية والتجاوز على سلطة الدولة وفرض الأمر الواقع
استقالة ملتبسة ومرتبكة ومشبوهة
– أعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أبلغ الرئيس ميشال عون باستقالة حكومته عبر الهاتف. ولم توضح الرئاسة اللبنانية إذا كان ذلك قد حدث قبل أم بعد الكلمة التلفزيونية التي أعلن فيها الحريري، من المملكة العربية السعودية، استقالته
وأفاد بيان صادر عن مكتب الإعلامي بالرئاسة اللبنانية أن : عون تلقى اتصالا هاتفيا من الحريري الموجود خارج لبنان وأعلمه باستقالة حكومته. وينتظر عون عودة الحريري إلى بيروت للاطلاع منه على ظروف الاستقالة ليبني على الشيء مقتضاه
وكان الحريري قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية
وهاجم الحريري، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة « العربية »، كلا من إيران و »حزب الله » بعنف، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.
وفي غضون ذلك، اعتبر وزير العدل اللبناني، سليم جريصاتي، : استقالة الرئيس سعد الحريري ملتبسة ومرتبكة ومشبوهة في أربعة: التوقيت والمكان والوسيلة والمضمون
واعتبر الوزير السابق وئام وهاب، أن استقالة الحريري مؤسفة في هذا الوقت، ولكن السؤال لماذا أعلنها من الرياض؟ وتساءل: هل الرجل في الإقامة الجبرية وأجبر على الاستقالة؟
وقال النائب زياد أسود من الكتلة الموالية لرئيس الجمهورية ميشال عون، لقد سمعنا كلاما من السعوديين يدل على نيتهم خلق مشكلة للبنان. ونقلت قناة الميادين عن مصدر رسمي قوله : إن رئيس الجمهورية اللبنانية مستاء من طريقة إعلان الحريري استقالته ومكان هذا الإعلان وتوقيته
واعتبر النائب في كتلة « التغيير والإصلاح » غسان مخيبر، أنّ إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته اليوم كانت : مفاجئة جدا خاصة بعد زياراته المتكررة إلى السعودية التي أوحت باستمرار الاستقرار وعدم تأثر لبنان في الصراع بين الولايات المتحدة والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى
إيران تذكر أن الحريري جاء بقرار سعودي لمواجهة حزب الله
اعتبر حسين أمير عبداللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية أن إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة وزراء لبنان « إجراء متسرع »، فيما ادعى مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام أن استقالة الحريري جاءت بترتيب سعودي أمريكي
وقال عبداللهيان إن إعلان الحريري استقالته، من المملكة العربية السعودية، « إجراء مفاجئ »، مضيفا أن استقالته ستسبب « فراغا سياسيا »، وتابع بالقول إن إيران : تريد وحدة لبنان وإفشال المؤامرات السعودية الأمريكية الإسرائيلية »، وفقا لما نقلته وكالة أنباء « تسنيم » الإيرانية
ورأي عبداللهيان أن استقالة الحريري « تصب في مصلحة الكيان الصهيوني ». وقال إنها « تأتي في إطار هزيمة داعش وهزيمة مؤامرة التقسيم وهزائم واشنطن وتل أبيب ». وأضاف أن قرارات الكونغرس الأمريكي ضد إيران وحزب الله : اتخذت عقب يأس أمريكا وحلفائها من تحقيق نجاح عبر داعش
من جانبه، قال مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام إن استقالة الحريري « جاءت بترتيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل توتير الوضع في لبنان والمنطقة »، على حد تعبيره
وأضاف أن الحريري جاء إلى رئاسة الوزراء « بقرار سعودي واضح لمواجهة حزب الله ». وتابع بالقول: « كنا نتمنى لو أن سعد الحريري « تحلى بالحكمة التي تحلى بها والده… وكنا نتمنى لو أن الحريري احترم عزة الشعب اللبناني وحفظها بتقديم استقالته من لبنان وليس من دولة أخرى » وفقا لما نقلته وكالة أنباء « مهر » الإيرانية