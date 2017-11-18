لبنان أفشل مخطط آل سعود الذي يرمي إلى تحويله الى ساحة للفتنة والقتل وضرب المقاومة

اعتبر علي دعموش، نائب رئيس المجلس التنفيذي في جماعة « حزب الله » اللبنانية، أن لبنان استطاع تعطيل ما وصفه بـ »المخطط السعودي » وتجاوز الأزمة، التي أثارتها استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري
وقال دعموش إن « المطلوب سعوديا من خلال الأزمة التي افتعلتها المملكة في لبنان هو إلحاق لبنان بدول الصراع في المنطقة وتحويله إلى ساحة للفتنة والقتل وضرب المقاومة »، وفقا لما نقلته، السبت، قناة « المنار » التابعة لحزب الله ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية
وأضاف: المطلوب سعوديا من خلال الأزمة التي افتعلتها المملكة في لبنان هو إلحاق لبنان بدول الصراع في المنطقة وتحويله الى ساحة للفتنة والقتل وضرب المقاومة، ولكن لبنان استطاع تعطيل المخطط السعودي وتجاوز الأزمة وتحقيق إنجاز كبير بالوحدة الوطنية، والتضامن والتعاون بين اللبنانيين والتمسك بالاستقرار وحكمة رئيس الجمهورية ومواقفه الشجاعة التي حمت سيادة لبنان وكرامته
وكان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أكد، في وقت سابق من يوم السبت، من فرنسا، أنه سيعود إلى لبنان للمشاركة في عيد الاستقلال، الذي يحتفل به لبنان في 22 نوفمبر، الأربعاء المقبل، وأنه سيعلن جميع مواقفه السياسية من هناك بعد اللقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون
وقال الحريري، في كلمة للصحفيين، في قصر الإليزيه، بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن : فرنسا دائما تلعب دورا إيجابيا جدا في المنطقة، والعلاقات اللبنانية الفرنسية علاقات تاريخية ». وأضاف: « أشكر الرئيس ماكرون على الاستضافة الكريمة لي ولعائلتي
واستقبل ماكرون، السبت، الحريري وأسرته في قصر الإليزيه، وذلك بعد أسبوعين من إعلان الحريري استقالته، في خطاب تلفزيوني من المملكة العربية السعودية. وأقام الرئيس الفرنسي مأدبة غداء للحريري وأسرته في الإليزيه، بعدما أكد ماكرون، مساء الجمعة، أنه سيستقبل الحريري بصفته رئيسا للوزراء رغم إعلانه استقالته لأنها لم تُقبل بعد في لبنان. وكان ماكرون دعا الحريري وأسرته بعد تصاعد التكهنات بشأن وضعه في السعودية