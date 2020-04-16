لا تَنْهَ عن خُلق وتأتِيَ مِثْلَه *** عارٌ علَيْكَ اذا فعَلْتَ عظيم

أولا شكرا لمعز إدريس وكل من ساهم في الوحدة الصحية بسهلول
ثانيا، عندما رأيت الوزير وجوقة التدشين، والالتصاق بين الحضور، تذكرت ذلك البيت العربي الشهير
لا تنه عن خلق وتأتي مثله
عار عليك اذا فعلت عظيم
ثالثا، نهاركم زين
الدكتورة ألفة يوسف
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Il fallait bien que ce sinistre de la santé s’en mêle
Ça aurait été une si belle initiative ! Mais il fallait bien que ce sinistre de la santé s’en mêle et y mette son nez pour rendre cette unité non pas une aide pour combattre le coronavirus mais un foyer pour l’entretenir .
Fadhi Ch’ghol
هاو طبيب الأخوان المسلمين المبدع يشرف على إجتماع في زمن الكورونا والحجرالصحي والتباعد الإجتماعي