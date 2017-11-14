لافروف يؤكد أن « أتباع للولايات المتحدة يمثلون أكبر خطر » في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتفاقات موسكو وواشنطن لا تفترض انسحاب « تشكيلات موالية لإيران » من سوريا، مشيرا إلى أن الحديث في هذا السياق يدور حول : قوات غير سورية
وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو الثلاثاء، إن موسكو بحثت مع الأمريكيين آلية عمل منطقة خفض التوتر في جنوب غرب سوريا، والتي شارك الأردن في العمل على إقامتها
وأكد أن الاتفاقات الروسية الأمريكية الأردنية تفترض سحب « تشكيلات غير سورية » من هذه المنطقة، مضيفا أن : الحديث لم يتطرق إلى موضوع إيران أو بالأخص قوات موالية لإيران
وأدلى لافروف بهذا التصريح تعليقا على سؤال حول بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أعلنت فيه أن موسكو وافقت على المساهمة في إخراج « قوات موالية لإيران » من أراضي سوريا
وأضاف الوزير الروسي : إذا نظرنا إلى من يمثل أكبر خطر فإنهم أتباع للولايات المتحدة، وهم إرهابيون أجانب ومسلحون يحاولون الانضمام إلى الجماعات المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة
وأكد وزير الخارجية الروسي أن قوات روسيا وإيران توجد في سوريا بشكل شرعي وبدعوة من الحكومة الشرعية، على خلاف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة
وقال لافروف ردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة إلى واشنطن بالتسامح مع الإرهابيين في البوكمال السورية، إن الولايات المتحدة كانت تتسامح مع الإرهابيين أثناء عمليتي تطهير الرقة السورية وكذلك الموصل العراقية، مشيرا إلى فتح ممرات لخروج مسلحي « داعش » من المدينتين
وأضاف الوزير الروسي أن هناك الكثير من الأسئلة بشأن أهداف واشنطن في سوريا، قائلا إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال أكثر من مرة إن القضاء على « داعش » هو الهدف الوحيد للولايات المتحدة، إلا أن وزير الدفاع ماتيس قال مؤخرا إن قوات بلاده ستبقى في سوريا ما لم تقتنع واشنطن بأن هذا البلد : يسير في اتجاه صحيح
من جهة أخرى أكد لافروف مواصلة العمل على تشكيل قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري لكي يكون شاملا لأقصى حد
المصدر: روسيا اليوم