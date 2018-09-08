كُلْ واحدْ يمْسَحْ دمُوعُو ويدَبَّرْ راسُو ويعمَلْ أيْ حاجَة

صباح النور
الماكينة إلّي تردس وتعفّس وتغفّص باش تبرّك البلاد راهي قاعدة تقوى بينا… بالنواح والبكاء والنّديب والتخبيط على تونس… كل يوم نلقى دور حنّاشي… الفيديوهات من كل حدب وصوب (ملاحظة: ما فهمتش السرّ متاع الفيديوهات الكل في الكراهب أو أغلبها) البكاء… الاهات… الانهيار… والناس في خيلها وخيل أسيادها كل معلومة تخرج تزيد من حالة الهستيريا العامة ومن غير ما يثبّتوا يطيحوا برتاج ومع البارتاج هاه شومي هاه… الماكينة إلّي تحبّ تبرّك البلاد سياسيا واقتصاديا (توّه كي سكّر معمل الشوكوطوم آش باش يعطيو لجماعة الكيران) معمّلة على ضعفنا وتعبنا وانهيارنا وإحباطنا وفقداننا الثقة في أرواحنا وفي بلادنا وفي الامل باش نكونوا اليدّ متاع الضربة القاضية… موش معناها البلاد لاباس… نون نون نون… معناها إلّي عندو عبد مريض ما يقعدش يبكي ويندب عند راسو يفوّلو فيها… كل واحد يمسح دموعو ويدبّر راسو يعمل أي حاجة… كان جاء البكاء يبدّل شطر ربع وضعية توّه نقترح عليكم تظاهرة بكية وطنية على سعد تونس وايامها ولياليها… يلزم كل يوم نتفكّروا إلّي في يدينا أحنا الدمّان وموش مهم أحنا قدّاش… المهم أحنا شكون
ورد وحبّ و بوسات كالينات شماتة في الاعداء.😘❤️
ليلى طوبال